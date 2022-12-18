年末旺季物流訂單增 中小企業吹起貨車快遞風

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年末旺季，批發零售及電商訂單多，即時快遞的需求不再僅限於機車，中小企業貨車需求顯著提升，例如大量大件出貨或調貨、會展活動進撤場、製造業大型機具配送等。（國際物流公司Lalamove提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月18日

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）隨防疫鬆綁，餐飲業、會展活動日益活絡，加上年末旺季，批發零售及電商訂單多，物流配送面臨大挑戰，最近即時快遞需求不再僅限於機車，中小企業吹起貨車快遞風。

2013年於香港成立的國際物流公司Lalamove，主要服務地區在亞洲，2015年進軍台灣，日前發布新聞稿提出對台灣市場的觀察。

Lalamove台灣總經理丁彥宇說，今年Lalamove在台灣的貨車快遞業績年增7成，即時快遞的需求不再僅限於機車，中小企業貨車需求顯著提升，例如大量大件出貨或調貨、會展活動進撤場、製造業大型機具配送等。

丁彥宇說，Lalamove相較傳統物流業者更快、更有彈性，帶動市場吹起貨車快遞風潮，改寫不僅限於小貨量且短距離的機車，貨車快遞也可享受專件專送的一站式物流，大量大件物品也沒問題。

其次，年末需求暢旺，Lalamove主打高度彈性，免綁定合約，也無最低出貨量限制，每趟皆以車型與里程計價，相比中小企業選擇自建車隊，可節省4成費用。

丁彥宇說，疫情改變用戶使用習慣，即時快遞從食物外送、物資配送等多方面深入生活，市場對即時快遞的依賴度只增不減。

Lalamove也發揮即時快遞的影響力，致力耕耘「幸福快送」，12月4日捐助台北家扶中心免費貨車快遞服務，支持歲末送暖活動。（編輯：張雅淨）1111218