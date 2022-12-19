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中小型生技族群獲青睞 台股跌幅收斂

2022/12/19 10:54
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海盤中翻紅，櫃買OTC指數回神，中小型生技股獲青睞，台股盤中跌幅收斂至百點內，挑戰重返14500點整數關卡。法人表示，歐美市場開始進入長假，恐影響台股本週指數表現空間。

美股16日收黑，台股今天開盤走跌，早盤最低來到14411.81點，下跌116.74點，回測半年線約14313點，盤中代表中小型股的櫃買OTC指數回神，中國大陸解封帶動生技搶藥題材，中小型生技族群獲特定資金青睞，大盤跌幅收斂至百點內。

到10時28分，台股加權指數來到14491.63點，下跌36.92點，跌幅0.25%，成交值來到新台幣884.59億元，其中電子股盤中跌幅收斂，小跌0.29%，金融股翻黑小跌0.2%，航運股震盪翻黑跌0.4%。

主要電子權值股台積電盤中跌幅收斂，聯發科回神力守平盤660元，鴻海盤中翻紅，市場傳出晶圓代工成熟製程降價，聯電盤中跌幅超過2%。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天類股並未強勢表現，僅有特定資金偏好中國大陸解封題材，但權值占比不大，對大盤力道有限，個股題材表現。

展望台股後市，林漢偉表示，本週歐美市場開始進入長假，預期國際股市整理，21日台指期結算。（編輯：張均懋）1111219

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