PayEasy轉型封閉式會員電商 深耕企業福利市場

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（中央社記者吳家豪台北19日電）國內最大企業福利網PayEasy今天宣布轉型為台灣第一家封閉式會員電商平台，即日起PayEasy商品訂價全面達成優於市場的特談優惠價；在會員資格上，只接受福利網簽約企業所屬員工及12月6日前已註冊的既有會員登入購物。

PayEasy總經理李易騰透過新聞稿說，PayEasy經過4年轉型，已脫離傳統電商格局，PayEasy不僅提供企業點數管理系統，且提供包括「員工交流專區」、「特約商店」、「禮贈平台」、「員工津貼線上審核系統」等有別於傳統電商的功能，專為企業推動員工福利數位化而開發，可為企業節省大量人力，提高員工滿意度。

李易騰表示，封閉化的好處在於站內訂價不會影響站外通路，有利於品牌商在PayEasy福利網開設品牌線上Outlet促銷過季商品，也適合供應商利用PayEasy網站高轉換率的特性在站內促銷新品。對會員來說，可享受全站更多元商品與優惠訂價。

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李易騰強調，封閉式會員電商平台形成的價格優勢，將開啟供應商與會員經營的良性循環。

他也說，PayEasy並非完全拒絕個人消費者入會，但必須是所屬企業或團體帶領員工集體入會，一般訪客無法進入PayEasy賣場。PayEasy已有1000家供應商及品牌商，承諾在PayEasy站內全面提供優於市場價的優質商品，在封閉式會員制的經營型態下，將與PayEasy攜手深耕企業福利市場。（編輯：郭無患）1111219