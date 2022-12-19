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台股守半年線 法人：年底作帳行情力道不明顯

2022/12/19 15:50
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）航運等傳產股領跌，電子股回檔，台股今天終場下跌95點，收在14433點，守住半年線之上。法人表示，目前看來年底作帳行情力道不明顯，歐美市場將進入耶誕和新年長假，國際股市盤整。

台股今天走勢震盪，早盤最低來到14411.81點，下跌116.74點，回測半年線約14313點，盤中以中小型股為主的櫃買OTC指數反彈，中國解封生技搶藥題材點火，加上電子股回神，帶動大盤反彈跌幅收斂，不過午盤過後電子回檔，尾盤OTC指數翻黑，航運股跌深。

終場台股加權指數下跌95.23點，收在14433.32點，跌幅0.66%，守住半年線，成交值來到新台幣2065.91億元，電子股下跌0.69%，金融股跌幅收斂小跌0.05%，航運股下挫2%。

其他傳產股跌深，其中鋼鐵跌3%，玻璃陶瓷族群大跌9%。

三大法人同步賣超，其中自營商賣超37.55億元，投信賣超7.33億元，外資及陸資賣超138.91億元，合計賣超183.79億元。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天類股沒有強勢表現，僅有特定資金點火偏好中國大陸解封題材，但權值占比不大，對大盤力道有限。

林漢偉表示，儘管按照以往經驗，年底通常有集團和投信作帳行情，不過目前看來，年底作帳行情力道不明顯。

展望台股後市，林漢偉指出，即將進入年底歐美市場耶誕和新年長假期間，這段期間歐美不會公布重要的經濟數據，國際股市整理趨勢下，年底前法人對台股大型股預期並沒有太大的操作意願。（編輯：趙蔚蘭）1111219

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