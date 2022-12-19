易飛網明年強化4策略 布局疫後旅遊市場

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（中央社記者吳家豪台北19日電）旅遊電商易飛網今天舉辦法人說明會，董事長周昀生表示，明年將透過強化旅遊元件供應鏈及銷售通路、旅遊周邊服務、日本出境旅遊及國內離島旅遊等4策略，穩健布局疫後旅遊市場。

隨著COVID-19疫情趨緩、邊境解封，出境旅遊業績逐步回升，易飛網今年第3季營收達新台幣1.3億元，年增4.54倍，為疫情以來首度單季營收站回億元；今年截至10月底止，易飛網累計營收在所有上市櫃旅行社中列居第2名。

周昀生表示，易飛網得以於疫後繳出亮眼營收成績單，首要歸因於取得華信假期總代理、南北之星快輪獨家總代理及桃園機場櫃台代理等3項代理。

周昀生說，儘管國內旅遊產品毛利較低，但在過去2年疫情期間，易飛網堅持旅遊本業，持續透過國內旅遊相關產品維繫與159萬名會員的關係，而百萬會員的忠誠度於解封後顯現，成為推升集團營收成長的關鍵。

今年第3季正式開賣境外旅遊商品時，易飛網會員回訪率成長38%。易飛網後台大數據分析也顯示，第3季線上旅展開跑後，官網流量大幅提升至去年同期的3.87倍。

此外，11月的ITF實體旅展易飛網僅4天創下2400萬元營收，在疫情剛結束、國外旅遊市場買氣尚未回溫之際，已恢復疫情前同期旅展7成水準。

展望明年，周昀生指出，易飛網將站穩今年打下的深厚基礎，並祭出4策略。

第一個策略瞄準「旅遊元件供應鏈及銷售通路」，包括取得國籍航空公司明年度每月逾1萬個機位，創下公司歷年最高保證機位數量，以確保境外旅遊復甦之際能有充足供應量。另外也將開發B2B2C（企業對企業對消費者）元件分銷平台系統，以系統化方式授權其他下游中小型旅行社分銷自由行元件，開拓全新銷售通路。

第二個策略瞄準「旅遊周邊服務」，將拓展桃園機場櫃台營運據點，由原出入境各1個據點增加至共8個營運據點，更加完善旅遊周邊相關服務，舉凡SIM卡、Wi-Fi機及翻譯機租借、機場接送、租車與機捷票券販售等，皆提供線上預訂、線下機場取貨服務。

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第三個策略針對國人出境旅遊最大市場日本，易飛網積極與當地多個地方政府洽談合作，並取得官方行銷資源，加強向國人推廣疫後日本觀光。

第四個策略為持續深耕國內離島旅遊，獨家取得南北海運公司新航線代理權，包含東引及莒光航線將完整馬祖五島旅遊行程，且福建琅岐島航線將實現小三通復航後最短距離，在跨境旅遊回溫的同時，仍積極擁抱國旅商機、開拓新藍海。（編輯：楊凱翔）1111219