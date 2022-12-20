台股午盤急殺275點 摜破14200點關卡
2022/12/20 12:39（12/20 12:53 更新）
台股20日午盤過後指數急殺逾275點，一度下探14157.99點。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北20日電）日本央行出手，日圓直升，引發台股今天午盤過後指數急殺逾275點，一度下探14157.99點，台積電下跌10元，跌幅逾2%。
台股今天指數震盪，以14410.75點開低，早盤翻紅小漲，來到14451.91點，隨後跌勢擴大，午盤過後下殺逾275點，一度下探14157.99點，接連失守14400點、14300點、14200點關卡。
觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中擴大跌幅，下跌10元，至456.5元，跌幅逾2%，欣興跌停。（編輯：潘羿菁）1111220
延伸閱讀電金熄火 台股早盤14400點附近震盪美股收黑 法人：逢節前效應台股氣氛觀望行庫房貸利率最快21日反映升息 首購地板價直逼2%明年景氣恐迎逆風 龔明鑫：集中火力保內需動能投資信心回溫 國泰金：台股樂觀指數創8個月新高
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
電金熄火 台股盤中跌逾百點失守14400點