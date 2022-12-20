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台股午盤急殺275點 摜破14200點關卡

2022/12/20 12:39（12/20 12:53 更新）
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台股20日午盤過後指數急殺逾275點，一度下探14157.99點。（中央社檔案照片）
台股20日午盤過後指數急殺逾275點，一度下探14157.99點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北20日電）日本央行出手，日圓直升，引發台股今天午盤過後指數急殺逾275點，一度下探14157.99點，台積電下跌10元，跌幅逾2%。

台股今天指數震盪，以14410.75點開低，早盤翻紅小漲，來到14451.91點，隨後跌勢擴大，午盤過後下殺逾275點，一度下探14157.99點，接連失守14400點、14300點、14200點關卡。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中擴大跌幅，下跌10元，至456.5元，跌幅逾2%，欣興跌停。（編輯：潘羿菁）1111220

#台股
#日圓
#台積電
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