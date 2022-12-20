欣銓新加坡擴廠估2024年完工 產能看倍增

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）IC晶圓測試廠欣銓新加坡子公司位於兀蘭工業園區的新廠（二廠），今天舉行動土典禮，預計2024年完工，屆時整廠運轉可使欣銓在新加坡製造產能提高1倍以上。

欣銓透過新聞稿指出，此座新廠是新加坡子公司的第2座工廠，也是欣銓集團在全球第14座工廠，廠房設計6層樓高，將符合新加坡綠色標誌白金標章，整廠運轉將增加1萬2000平方公尺的無塵室空間，連同初期的廠房與生產線興建，預計將在6年內投資2.5億美元，擴大新加坡先進測試產能。

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欣銓指出，2006年開始布局全球，第1座海外投資廠房就在新加坡兀蘭工業園區，新廠布局高階計算、5G通訊和汽車應用等半導體晶片測試。

欣銓在6月底已在台灣舉行新竹科學園區龍潭廠動土典禮，預計2024年底完工，將結合龍潭園區既有智能車用及影像感測（CIS）先進封裝聚落，以及自主開發的CIS測試技術，鎖定車用電子、資安控制、高效能運算、智慧物聯網、電源管理與微控制器等測試技術。（編輯：張均懋）1111220