為資本額5萬元德商海立籌設許可開後門？ 經部澄清

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（中央社記者曾智怡台北21日電）國民黨立委洪孟楷質疑資本額新台幣5萬元的海立航空有限公司向民航局提出籌設許可未通過，卻在經濟部長王美花、交通部長王國材溝通後翻盤。經濟部澄清，本案於今年9月後就展開跨部會協調，目前處於「同意籌設」的階段，尚未同意營運。

經濟部也強調，未來台灣海立航空符合3要件，包括實收資本額擴充至5000萬元、國內廠商出資超過5成、符合航空業管理規則及安全營運能力。

經濟部能源局透過新聞稿澄清，本案是德商海立在台投資案遇投資障礙，經德國經濟辦事處轉介後，由投資台灣事務所單一窗口協助協調交通部、經濟部等相關單位，並於合乎國內法規的情況下促進國內投資。

經濟部表示，本案於今年9月後就展開跨部會協調，正因已在協調程序中，王美花才會詢問王國材後續發展。

經濟部說明，海立公司總部位於德國，也提供專業直升機進行運維作業服務給主要離岸風電民間企業（例如西門子、Vestas、沃旭等）進行風場作業人員互換、直升機吊掛運維、空中救援等特殊技術的直升機運輸。

目前雖已取得Vestas合約，仍要取得國內主管機關民航局審核許可，該公司初次提出的計畫書不符合規定，重新調整後重新提出申請，在符合法規下，目前處於「同意籌設」的階段，仍未同意營運。

經濟部指出，未來在同意籌設期間的一年內，台灣海立航空仍須按計畫書符合3大要件，包括第一，必須確認實收資本額達5000萬元；第二，必須確認股東比率須由國內廠商出資超過5成；第三，必須符合航空業管理規則及安全營運能力，相關審核由主管機關交通部民航局本於專業、嚴謹審查。

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經濟部說明，德商海立的投資案，本質上是該公司與離岸風電系統商Vestas「民間公司與民間公司的商務合約行為」，並非與公部門的合作；外商在台投資不清楚法規時，經濟部本於促進投資、並讓國內離岸風電產業發展更順利的出發點，進行跨部會協調及提供相關法規諮詢。

經濟部強調，進行跨部會溝通是常態，但協助產業發展的前提是依法行政、依法審查，這也是王美花及經濟部的一貫態度。（編輯：潘羿菁）1111221