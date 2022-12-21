預售屋配備廣告不實 冠德建設挨罰120萬元

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（中央社記者蘇思云台北21日電）公平會今天表示，冠德建設銷售「冠德泰極」建案，廣告刊登德國Duravit品牌馬桶圖片、宣稱使用「24小時防塵有氧換氣窗」，但跟最後交付產品有落差，廣告不實違反公平交易法，開罰新台幣120萬元。

公平會今天發布新聞稿，調查發現，冠德建設設置專屬網站推廣建案，網站刊登建案使用的馬桶圖片並註明「德國Duravit衛浴」，但實際配置的只有馬桶座體為Duravit品牌，且外型與廣告所示不符，應屬虛偽不實的錯誤表示。

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公平會表示，冠德建設公司廣告DM宣稱建案使用「24小時防塵有氧換氣窗」，但實際交付者為氣密窗配置紗窗，並非於同一扇窗同時具備防塵及換氣功能，公司交付產品功能與廣告宣稱不符，也屬於虛偽不實的錯誤表示。

冠德建案是預售型態，公平會表示，雖然馬桶、窗戶等價格占整棟房價比例很低，但是廣告仍具招徠效果，對消費者做成決定具備影響力。公平會提醒，業者對廣告內容負有真實表示的義務，不能輕忽細節，以免觸法。（編輯：楊凱翔）1111221