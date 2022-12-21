更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總統：國家整體表現與人民感受有落差 下週召開國安高層會議
首頁 / 產經

預售屋配備廣告不實 冠德建設挨罰120萬元

2022/12/21 21:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）公平會今天表示，冠德建設銷售「冠德泰極」建案，廣告刊登德國Duravit品牌馬桶圖片、宣稱使用「24小時防塵有氧換氣窗」，但跟最後交付產品有落差，廣告不實違反公平交易法，開罰新台幣120萬元。

公平會今天發布新聞稿，調查發現，冠德建設設置專屬網站推廣建案，網站刊登建案使用的馬桶圖片並註明「德國Duravit衛浴」，但實際配置的只有馬桶座體為Duravit品牌，且外型與廣告所示不符，應屬虛偽不實的錯誤表示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公平會表示，冠德建設公司廣告DM宣稱建案使用「24小時防塵有氧換氣窗」，但實際交付者為氣密窗配置紗窗，並非於同一扇窗同時具備防塵及換氣功能，公司交付產品功能與廣告宣稱不符，也屬於虛偽不實的錯誤表示。

冠德建案是預售型態，公平會表示，雖然馬桶、窗戶等價格占整棟房價比例很低，但是廣告仍具招徠效果，對消費者做成決定具備影響力。公平會提醒，業者對廣告內容負有真實表示的義務，不能輕忽細節，以免觸法。（編輯：楊凱翔）1111221

#冠德建設公司廣告DM
#公平會
#德國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族