信義房屋擬3億元買大馬沙巴土地 計畫開發飯店

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（中央社記者賴言曦台北21日電）信義房屋今天召開董事會，通過子公司以馬幣4509.3萬元（約新台幣3.12億元）向關係人購買馬來西亞沙巴州、面積共約25.545公頃的臨海土地，預計開發為五星級觀光飯店或度假村。

信義房屋今天召開重大訊息說明記者會表示，董事會通過子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd向關係人Treasure Sage Sabah Sdn. Bhd（TSS）購買位於馬來西亞沙巴州吧巴縣馬林松（Melinsung）的臨海土地。

信義房屋表示，馬來西亞沙巴州自然觀光資源豐富且具備交通可及性，前景良好，此前已由信義房屋另一子公司信群在2019年購得沙巴離島環灘島（Pulau Mengalum）大部分土地。

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信義房屋說明，但由於環灘島定位為零碳島，觀光開發需投入相關海洋及島上復育工作，前置作業期長，開發腳步放緩，另考量如果在沙巴州的本島另外擇地開發興建渡假酒店，未來可與隔海相望的環灘島共同發展觀光旅遊業務。

信義房屋指出，沙巴雖為國際知名旅遊勝地，但調查後發現，當地高品質觀光飯店供應不足，隨著國際旅遊逐漸復甦，信義集團預計取得土地後，於2023年積極展開設計規劃，並與國際知名酒店品牌接洽合作事宜。（編輯：楊蘭軒）1111221