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金融時報：台積電與供應商洽談開設歐洲首座工廠
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宜鼎搶進半導體 DRAM模組切入自動光學檢測應用

2022/12/23 13:53
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（中央社記者張建中新竹23日電）記憶體模組廠宜鼎成功搶進半導體領域，旗下工業級動態隨機存取記憶體（DRAM）模組導入自動光學檢測（AOI）智慧瑕疵檢測應用。

宜鼎今天透過新聞稿表示，旗下最新的DDR5 RDIMM記憶體模組搶進半導體市場，支持晶圓AOI檢測的高效能演算需求，藉由晶圓電路缺陷分析，縮短檢測時間、提升晶圓產能與良率。

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宜鼎指出，先進的AOI檢測首重記憶體頻寬、精準度與溫度管控，旗下的DDR5 RDIMM記憶體模組能在頻寬與讀寫速度上成為AI推論與演算中的高速推進器，可支援32GB及64GB高容量需求。

在長時間高速演算的AOI系統中，高溫熱能也是不容忽視的議題。宜鼎表示，旗下的DDR5 RDIMM具備雙溫度感應器，並可搭配自行開發的iCAP及iSMART管理軟體，透過雲端技術掌握模組溫度變化，進行即時監控、預先示警，避免高溫生熱而影響檢測效能。（編輯：張均懋）1111223

#宜鼎
#DDR5 RDIMM
#DRAM
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