遠傳攜手台灣中油 打造電動車產業生態圈

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（中央社記者江明晏台北23日電）遠傳電信與中油合作建置智慧綠能加油站，在今天舉行的成果發表會上，遠傳展示開發建置電動機車充電、換電雙模式整合管理系統，共同打造電動車產業生態圈。

台灣中油今天舉行「111年三研究所成果發表會」，遠傳電信曾與中油合作建置智慧綠能加油站，遠傳總經理井琪受邀出席，並展示由遠傳開發建置，全台唯一且首度亮相的電動機車充電、換電雙模式整合管理系統，共同展現對淨零、永續的重視。

井琪表示，台灣中油為能源產業龍頭，並持續致力於綠能轉型，遠傳數年前就與中油合作，以自主開發的智慧能源管理系統切入，達成綠能數據化目標；遠傳這次更將智慧充電解決方案再進化，推出符合民眾多元需求的雙模式充電、換電雙模式系統，期待未來可實現智慧綠能加油站。

台灣中油董事長李順欽表示，運具電動化趨勢下，中油將石油開發轉化為更多可能性，目標就是從化石燃料時代無痛接軌乾淨能源時代，例如將油品煉製過程中產生燃料轉型為高品質電池負極材料「軟碳」，助益電動車產業發展。

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遠傳表示，於會場展示的電動機車智慧充電站，為全台唯一整合充、換電服務於同一平台、雙模式並行，用戶可依照需求自行切換充電方式。其中充電樁整合平台經台灣中油透過公開招標委由遠傳開發，具有高相容性優勢，更提供維運與多元加值服務，而換電櫃的電池為中油研發先進軟碳材料，高穩定性可助電池快速充放電，15分鐘即可將電力充滿。

另外，智慧充電站專屬App提供地圖尋站及換電站相關資訊，創新預約功能可讓用戶在指定時段內確保充電權益，免除等待時間，並結合點數回饋機制，提升使用者充電體驗。（編輯：林興盟）1111223