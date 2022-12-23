升息預期和經濟疑慮利空夾擊 亞股追隨美股收黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港23日綜合外電報導）美國最新經濟數據優於預期，引起投資人預料美國聯邦準備理事會（Fed）明年繼續升息；加上美國晶片製造大廠美光發布悲觀財測，以及中國疫情飆升添憂，亞洲股市今天再度收黑。

法新社報導，全球最大經濟體美國昨天公布，7月至9月的第3季經濟成長率終值較初值大幅上修；另外，上週增加的初次申請失業給付人數低於預期。

這些數據暗示，儘管美國聯準會已持續調升利率近一年，且通膨率火熱，但美國經濟活動依舊旺盛，因此聯準會恐怕還有很大努力空間。

此外，美光科技公司（Micron Technology）昨天表示，晶片製造業面臨10多年來最嚴重供應過剩問題，意味公司明年恢復獲利有難度。

美光還預警，本季銷售額將銳減，虧損也會高於預期。種種利空消息，造成美國股市3大指數昨天收盤都重挫。

另一方面，中國取消對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的清零政策後，全國各地染疫人數暴增，導致人們難以出門，旅行與經濟活動大受打擊，令中國經濟成長因解封而強勁反彈的希望蒙上了陰影。

亞洲股市延續美股昨天跌勢。東京股市今天收盤下挫1.0%，利空來自於數據顯示日本通膨率達到41年來高點，使得外界更加預期日本央行明年將升息。

香港股市收跌0.4%，上海股市收低0.3%，雪梨、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111223