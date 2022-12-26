中鋼11月稅前淨損27.6億 看明年鋼價有望逐步回升

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（中央社記者賴言曦台北26日電）中鋼今天公布11月自結合併營收新台幣320億元、11月稅前淨損27.6億元，累計前11個月稅前淨利262億元。展望後市，中鋼認為，供需態勢轉趨良性發展，全球鋼市U型反轉機率高，明年鋼價有望逐步回升。

中鋼累計1至11月碳鋼銷售量797萬7972噸，合併營業收入4185億元、年減2%；營業利益211億元、年減71%，稅前盈餘262億元、年減67%。

中鋼說明，今年累計合併稅前盈餘較去年同期減少，主因是鋼鐵事業群銷售單價比去年同期增加，但數量減少，導致營收略減，且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，營業利益及稅前淨利減少。

針對整體經濟景氣，中鋼指出，國際通膨預期觸頂，美國聯邦準備理事會（Fed）放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商業國際報價止跌回穩。

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展望明年供需狀況，中鋼指出，供需態勢轉趨良性發展，世界鋼鐵協會（WorldSteel）先前預測，明年用鋼需求在今年的基礎上再成長1%（約1815萬噸），其中以印度、東南亞分別成長6.7%、6%最為顯著，待中國解封後可望進一步上修。

鋼價走勢部分，中鋼分析，受煉鋼原物料高成本支撐鋼價，近期歐美亞主要鋼廠持續擴大減產與提價，確立全球鋼市落底回升趨勢，全球鋼市U型反轉機率高，明年鋼價有望逐步回升。（編輯：張均懋）1111226