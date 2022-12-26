防疫險理賠需求 經部核准日商股東增資新安東京產險

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部投審會今天核准4件重大投資案，其中包括日商東京海上日動火災保險增資新安東京海上產險，金額達新台幣26.58億元，以因應防疫險理賠等資金需求。

投審會發布新聞稿指出，在僑外投資部分，首先是日商東京海上日動火災保險股份有限公司（TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.）以26億5885萬5370元增資新安東京海上產物保險股份有限公司，經營財產保險業。

投審會向中央社記者表示，這項增資案主要是用於因應防疫險理賠資金需求。

第2件僑外投資案，為丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S，以119億9950萬元增資大彰化西北離岸風力發電股份有限公司，經營離岸風電業務。

至於對外投資案，華新麗華股份有限公司以3億美元投資新加坡WALSIN SINGAPORE PTE. LTD.，從事投資控股業務；投審會表示，華新麗華原透過不同子公司持有不鏽鋼、電池、煤礦等業務，這次投資3億美元是要調整組織架構，將不同分層公司整合為一，未來透過WALSIN SINGAPORE PTE. LTD.統一持有、管理上述不同業務。

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國巨股份有限公司以1億553萬850歐元（約合1億375萬7932美元），間接受讓取得德國HERAEUS NEXENSOS GMBH及馬來西亞 HERAEUS NEXENSOS MALAYSIA SDN. BHD.全數股權，從事白金薄膜溫度感測元件的產銷業務。

投審會說明，德商HERAEUS NEXENSOS（賀利氏工業集團）在汽車與高階工業領域的技術聞名國際，國巨此次投資買下HERAEUS NEXENSO的高階溫度感測器事業部等，以滿足其感測元件產品與技術等需求。（編輯：潘羿菁）1111226