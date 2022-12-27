中國明年1/8放寬邊境管制 航空雙雄早盤齊揚

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（中央社記者賴言曦台北27日電）中國官方昨天晚間宣布，明年1月8日起取消入境全員核酸檢測和集中隔離等措施，激勵航空雙雄今天早盤買氣熱絡，華航、長榮航雙雙漲逾3%。

中國國務院聯防聯控機制綜合組昨天晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

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華航、長榮航為國內有兩岸航班的國籍航空公司，雖然目前仍維持疫情期間的既有航點，但中國官方宣布不需集中隔離後，買盤相繼湧入，華航早盤高點至20.15元、長榮航最高至29.8元，漲幅皆超過3%。

法人分析，受惠中國官方宣布放寬入境管制措施帶來的題材，華航、長榮航今天出現短線反彈行情，但從基本面來看，航空雙雄仍面臨疫情後航空燃油、人事、餐飲等營運成本上揚的問題，加上缺乏陸客，因此長期有待觀察。（編輯：趙蔚蘭）1111227