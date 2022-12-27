台積電資訊安全長 資深副總經理林錦坤出任

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（中央社記者張建中新竹27日電）台積電今天公告，任命資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤為資訊安全長，人事案即日起升效。

台積電指出，林錦坤積極推動資訊安全、數位轉型，並擴大人工智慧技術的應用，將機器學習導入智慧製造、研發和生產力改善；他並致力於打造永續供應鏈。

林錦坤畢業於彰化師範大學工業教育與技術學系，曾任職於工研院電子研究所。他於1987年台積電甫成立時便第一批從工研院轉至台積電的員工，從基層的設備工程師做起，並於晶圓1廠和晶圓2廠擔任多項管理職位。

台積電表示，林錦坤還負責晶圓3廠的建廠，後來先後擔任晶圓3廠、晶圓4廠及晶圓7廠的廠長，以及晶圓6廠、晶圓12廠資深廠長及先進技術事業總廠長等職位。

林錦坤於2002年帶領晶圓6廠員工成功量產0.13微米銅製程，並於2003年至2008年間擔任台積電首座12吋廠的資深廠長，對於90/85奈米、65/55奈米、40奈米等技術的成功量產扮演重要角色，亦為12吋廠的全自動化、智慧化和超大型晶圓廠製造管理建立良好根基。（編輯：趙蔚蘭）1111227