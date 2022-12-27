逾30企業響應 國泰世華銀綠色存款承作規模破百億

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國泰世華銀行響應政策，7月推出「綠色定期存款專案」，截至11月底超過30家企業響應，總承作規模超過新台幣100億元，相關存款資金可投入再生能源產業，像是太陽能電廠融資、風力發電等。

國泰世華銀行響應政府綠色金融行動方案2.0及3.0，與安永聯合會計師事務所合作，針對綠色存款投資計畫的可行性及有效性進行評估，並對投資計畫及資金運用出具確信報告，確保相關資金符合綠色授信用途。

國泰世華銀今天發布新聞稿，目前已獲得眾多企業響應，包括長年支持綠能轉型，積極參與國泰世華綠色存款的長榮，不僅是國泰世華銀所承作金額最高者，集團夥伴長榮航也共同響應。此外，台聚集團旗下的台聚、亞聚、華夏及台達化等公司，也以集團方式積極參與綠色存款。

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國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，世界許多知名企業都要求合作對象必須有更多綠色行動，台灣企業也不落人後，多家國際大廠供應鏈，如可成、漢唐、亞崴、友輝光電、能率、多聯科技等企業，以及連續8年入選道瓊永續指數的中鼎，都是綠色存款客戶。

國泰世華銀行大陸子行也在今年11月推出綠色存款專案，成為在大陸地區首家推出此業務的台資銀行。此舉也吸引向來關注減碳議題的東元集團主動率兩岸子公司響應專案。（編輯：趙蔚蘭）1111227