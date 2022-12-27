宏觀今年營收可望創高 物聯網業務倍數增長

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（中央社記者張建中新竹27日電）射頻晶片廠宏觀微電子今年受惠物聯網業務倍數增長，全年營收可望創新高。展望明年，宏觀表示，將持續積極擴展物聯網及光纖產品市場。

宏觀下午舉行法人說明會，指出今年累計前11月物聯網產品營收達新台幣2.54億元，年增252%，所占比重竄升至22%，為今年營收成長主要動能。

電視產品累計前11月營收3.13億元，年增37%，占27%；機上盒（STB）產品今年下半年出貨暢旺，累計前11月營收4.39億元，年增15%，占38%；衛星產品累計前11月營收1.08億元，年減48%，占9%；光纖產品前11月營收3444萬元，年減31%，占3%。

宏觀累計前11月營收達11.49億元，較去年同期增加22.1%，並已超越108年創下的11.28億元最高紀錄，今年全年營收將創新高。

展望明年，宏觀表示，終端需求因景氣因素而下降，預估2023年電視出貨量將與2022年相當，宏觀將深耕韓國、日本及歐洲品牌客戶，持續提升全球電視市場市占率。

機上盒產品方面，宏觀指出，2023年持續開拓區域性基建商機。衛星方面，通膨與俄烏戰爭使得消費者退租付費電視以節省開銷，市場呈現不景氣狀況，短期內較難回復至之前的出貨水準，將調整產品比重，著重提升毛利。

光纖產品部分，宏觀表示，非對稱10G PON取代2.5G PON已成趨勢，2023年為非對稱10G PON市場需求爆發起始點。非對稱10G PON晶片的驗證工作已進入收尾階段，預期2023年第3季可望小量試產出貨。

宏觀指出，針對歐美市場開發的對稱10G PON晶片已送交客戶驗證，預計2023年第2季可望進入試產階段。

至於資料中心市場方面，宏觀表示，因產品驗證期較長，且嚴格封控導致驗證程序幾乎停滯，推估試產階段會推遲至2023年第2季，量產時間遞延至2023年第4季。

多模整合型通訊晶片部分，宏觀指出，中國與韓國客戶已量產出貨，還有多家客戶設計案同步進行中，預計2023年第2季陸續量產出貨。瞄準運營商市場的產品導入設計，預計2023年第3季量產。

宏觀表示，與日本客戶合作的車用電視解碼晶片，預計2023年第3季開始進入量產準備。

宏觀指出，因應全球經濟具不確定性，明年寬頻射頻產品線力守產品市占率，將致力於物聯網與光纖產品量產銷售，並優化產品銷售組合，提升毛利率。（編輯：楊凱翔）1111227