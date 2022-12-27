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外資買超37.89億元 敲進華新調節航空雙雄

2022/12/27 17:42
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（中央社記者賴言曦台北27日電）台股今天漲43.3點，收在14328.43點，三大法人合計買超新台幣45.05億元，其中外資及陸資買超37.89億元，敲進約1.4萬張華新居冠，並調節華航、長榮航。

台股今天上漲43.3點，收在14328.43點，成交值1252.42億元。三大法人外資及陸資買超37.89億元、投信買超11.8億元、自營商賣超4.64億元。

台灣證券交易所統計，外資今天敲進約1.4萬張華新居冠，其他買超領先個股依序為元大台灣50反1、新光金、力積電、元大滬深300正2、第一金、台企銀、中鋼、寶成、期街口布蘭特正2。

外資賣超方面，今天調節最多為華航、長榮航，分別賣超1.2萬張及7023張；接著依序為富邦恒生國企正2、富邦越南、中鴻、中興電、聯合再生、陽明、友訊、中纖。

今天買超的投信，以敲進2660張中信金居冠；至於賣超部分，則以調節1287張微星最多。（編輯：楊蘭軒）1111227

#華航
#元大滬深
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