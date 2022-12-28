更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林耕仁論文涉抄襲 陽明交大碩士學位遭撤銷
首頁 / 產經

記憶體明年營收恐衰退15.7% 拖累半導體負成長

2022/12/28 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北28日電）宏遠投顧對明年半導體產業景氣展望保守，預估2023年半導體營收將滑落至6230億美元，年減2.5%；其中，記憶體營收恐衰退15.7%，將是影響整體半導體產業衰退的主因。

宏遠投顧下午舉行投資展望說明會，由投資研究處資深經理羅金鳳說明半導體產業狀況。她表示，受惠電子產品規格升級，用量及產品平均售價上升，2022年全球半導體營收可望達6390億美元，增加7.4%。

因庫存調整及產業需求回歸正常淡旺季影響，2023年半導體營收恐將下滑至6230億美元，將較今年減少2.5%。羅金鳳預期，隨著產業步入下行週期，2023年晶圓代工業營收也將減少2.1%。

羅金鳳說，2023年記憶體市場變數相對較高，預期因庫存調整影響，消費電子產品需求疲弱，2023年記憶體營收恐將減少15.7%，將是整體半導體營收陷入負成長的主因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅金鳳表示，2021年及2022年全球共有29座晶圓廠擴建，產能將於2023年陸續開出，預期2023年12吋產能將增加8%，8吋產能也將增加3%，不過出貨量卻將小幅衰退衰退0.6%，隱含可能供過於求風險。

至於應用市場方面，羅金鳳說，5G手機成長性恐將趨緩，電腦與筆記型電腦需求高成長情況也不再，預期車用電子將是半導體未來10年成長重點，資料中心也有成長空間，2030年半導體營收有機會挑戰1兆美元大關。（編輯：楊凱翔）1111228

#羅金鳳
#宏遠投顧
#記憶體
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族