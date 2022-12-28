記憶體明年營收恐衰退15.7% 拖累半導體負成長

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（中央社記者張建中台北28日電）宏遠投顧對明年半導體產業景氣展望保守，預估2023年半導體營收將滑落至6230億美元，年減2.5%；其中，記憶體營收恐衰退15.7%，將是影響整體半導體產業衰退的主因。

宏遠投顧下午舉行投資展望說明會，由投資研究處資深經理羅金鳳說明半導體產業狀況。她表示，受惠電子產品規格升級，用量及產品平均售價上升，2022年全球半導體營收可望達6390億美元，增加7.4%。

因庫存調整及產業需求回歸正常淡旺季影響，2023年半導體營收恐將下滑至6230億美元，將較今年減少2.5%。羅金鳳預期，隨著產業步入下行週期，2023年晶圓代工業營收也將減少2.1%。

羅金鳳說，2023年記憶體市場變數相對較高，預期因庫存調整影響，消費電子產品需求疲弱，2023年記憶體營收恐將減少15.7%，將是整體半導體營收陷入負成長的主因。

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羅金鳳表示，2021年及2022年全球共有29座晶圓廠擴建，產能將於2023年陸續開出，預期2023年12吋產能將增加8%，8吋產能也將增加3%，不過出貨量卻將小幅衰退衰退0.6%，隱含可能供過於求風險。

至於應用市場方面，羅金鳳說，5G手機成長性恐將趨緩，電腦與筆記型電腦需求高成長情況也不再，預期車用電子將是半導體未來10年成長重點，資料中心也有成長空間，2030年半導體營收有機會挑戰1兆美元大關。（編輯：楊凱翔）1111228