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外資調節晶圓代工 法人：市場對科技股信心不足

2022/12/28 17:22
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）電子股弱勢，台股今天下跌155點失守14200點，儘管外資放長假，今天仍調節台積電和聯電等晶圓代工族群。法人表示，市場對科技股信心不足，不過台股近日量能大幅收斂，空方力道未放大，短線觀察下檔買盤支撐力道。

台股加權指數今天下跌155.33點，收在14173.1點，跌幅1.08%；由於外資持續放假，大盤成交值萎縮至新台幣1603.18億元，加計盤後1624.71億元，台股已連續4個交易日量縮低於2000億元水準。

三大法人今天合計賣超176.92億元，其中自營商賣超48.37億元，投信買超2.05億元，外資及陸資賣超130.6億元。

觀察外資賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，台積電、國泰永續高股息ETF、聯電、國泰智能電動車等4檔，遭外資賣超逾萬張，其中台積電遭賣超1.56萬張排名第一；外資今天也賣超力積電8120張，賣超鴻海7267張，賣超聯發科2717張。

本土證券法人指出，美科技股下挫，蘋果（Apple）及特斯拉股價弱勢，加上市場傳出台積電明年第1季稼動率將明顯下滑、營收恐季減15%，使得市場對科技股信心不足，目前仍未出現明顯需求回溫的跡象。

不過法人表示，台股近日量能大幅收斂，空方力道未放大，下檔空間應相對有限，預期台股短線震盪整理。（編輯：張良知）1111228

#台積電
#台股
#國泰智能電動車
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