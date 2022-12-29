更多編輯台推薦新聞：
2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

Whoscall開發商Gogolook 申請創新板上市

2022/12/29 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所今天宣布，開發出陌生來電辨識軟體Whoscall的Gogolook走著瞧申請台灣創新板掛牌，為今年度第7家提出申請的新創企業。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，近來積極拜訪新創公司，並鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及調整承銷商協助法遵作業委任期間等門檻後，效益逐漸發揮；看好後續將有更多本土新創與新經濟公司加入創新板，逐步建立產業聚落。

繼錼創科技-KY於8月掛牌，泓德能源、雲豹能源已獲證交所董事會審議通過，台灣虎航、正瀚生技也陸續送件申請掛牌台灣創新板。

證交所說明，台灣創新板主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力，例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用，或創新經營模式的公司申請掛牌，其中包括新經濟、生技醫療、再生能源等領域，Gogolook是首家申請的新經濟軟體公司。

證交所指出，Gogolook是全球信任科技（TrustTech）產業領導者，由3位七年級生本土創業者設立，秉持Build for Trust理念，打造由數據與人工智慧（AI）驅動的資安防詐及風險管理服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

目前Gogolook提供的服務包括全球累積下載量逾1億次Whoscall、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，以及數位身分驗證方案、Watchmen商譽保護服務、AIDD背景調查服務等企業解決方案。

證交所解釋，Gogolook是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發，將防詐服務圍繞台灣每位用戶生活；證交所期盼藉由資本市場力量，協助Gogolook持續拓展海外市場，在不久的將來成長為世界級企業。（編輯：趙蔚蘭）1111229

#Gogolook
#證交所
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族