Whoscall開發商Gogolook 申請創新板上市

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所今天宣布，開發出陌生來電辨識軟體Whoscall的Gogolook走著瞧申請台灣創新板掛牌，為今年度第7家提出申請的新創企業。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，近來積極拜訪新創公司，並鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及調整承銷商協助法遵作業委任期間等門檻後，效益逐漸發揮；看好後續將有更多本土新創與新經濟公司加入創新板，逐步建立產業聚落。

繼錼創科技-KY於8月掛牌，泓德能源、雲豹能源已獲證交所董事會審議通過，台灣虎航、正瀚生技也陸續送件申請掛牌台灣創新板。

證交所說明，台灣創新板主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力，例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用，或創新經營模式的公司申請掛牌，其中包括新經濟、生技醫療、再生能源等領域，Gogolook是首家申請的新經濟軟體公司。

證交所指出，Gogolook是全球信任科技（TrustTech）產業領導者，由3位七年級生本土創業者設立，秉持Build for Trust理念，打造由數據與人工智慧（AI）驅動的資安防詐及風險管理服務。

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目前Gogolook提供的服務包括全球累積下載量逾1億次Whoscall、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，以及數位身分驗證方案、Watchmen商譽保護服務、AIDD背景調查服務等企業解決方案。

證交所解釋，Gogolook是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發，將防詐服務圍繞台灣每位用戶生活；證交所期盼藉由資本市場力量，協助Gogolook持續拓展海外市場，在不久的將來成長為世界級企業。（編輯：趙蔚蘭）1111229