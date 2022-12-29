外資賣超逾122億 提款華新、鴻海等個股

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（中央社記者江明晏台北29日電）台股今天跌88.08點，收在14085.02點，三大法人合計賣超111.63億元，其中，外資及陸資賣超122.49億元，提款華新、鴻海、中鋼，以及金融股等、小幅布局國泰智能電動車、高力、彩晶等。

台股今天跌88.08點，收在14085.02點，成交值新台幣1420.58億元。三大法人合計賣超111.63億元；其中，自營商賣超3.03億元，投信買超13.89億元，外資及陸資賣超122.49億元。

觀察今天外資買賣超個股動向，從賣超個股來看，華新、元大台灣50反1、鴻海、中鋼、國泰永續高股息、台泥、元大台灣50、台積電、中信金、兆豐金成為外資賣超標的，上述個股均賣超逾5000張，其中外資賣超華新逾3.53萬張，排名第1，賣超元大台灣50反1約2.4萬張，排第2，賣超鴻海1.9萬張，排第3。

以外資買超個股來看，國泰智能電動車、高力、彩晶、中興電、美時、輝燁、中信電池及儲能、富邦越南、榮成、寶齡富錦等成為外資青睞標的，不過只對上述個股買超逾千張，其中，外資買超國泰智能電動車近3000張，排名第1，買超高力2066張，排名第2。（編輯：楊凱翔）1111229