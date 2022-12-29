士紙保養品牌攻免稅通路 旗下旅館春節訂房率9成

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士林紙業29日召開法說會，總經理蔡丞哲表示，隨著國境解封，旗下保養品牌氧顏森活除了目前的機場免稅品通路外，明年預計將朝機上免稅品布局，並積極拓展海外市場。中央社記者賴言曦攝 111年12月29日

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（中央社記者賴言曦台北29日電）士林紙業今天召開法說會，總經理蔡丞哲表示，旗下保養品牌氧顏森活預計明年朝機上免稅品布局；所屬的陽光士林珮柏旅館春節期間訂房率達9成。

士紙主要從事紙類加工品產銷及投資開發，旗下有以濕紙巾、洗沐保養為主的獅子寶寶及主打面膜、保養品的氧顏森活等2大品牌，目前獅子寶寶占整體銷售比例7成、氧顏森活3成。

蔡丞哲指出，隨著國境解封，氧顏森活除了目前的機場免稅品通路外，明年預計朝機上免稅品布局，並積極拓展海外市場。因氧顏森活產值較高，明年目標將氧顏森活拉高至占整體銷售比例的5成，助攻營收表現。

轉投資陽光士林開發部分，蔡丞哲表示，5號倉庫旅館都更明年將持續進行營建工程，預計2024年底取得使照；福德路18號開發案將建成地上10層、地下3層的旅館大樓，預計明年完成營建工程發包。

陽光士林珮柏旅館受惠農曆年返鄉、旅遊需求，春節期間訂房率已達9成；蔡丞哲認為，搭配周邊士林官邸、台北市兒童新樂園等景點，國旅市場潛力看好。（編輯：楊蘭軒）1111229