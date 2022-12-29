金管會永續金融評鑑 明年底前公布前20%業者

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（中央社記者謝方娪台北29日電）ESG成顯學，金管會今天公布首屆永續金融評鑑指標，將有58家金融機構接受永續金融評鑑，並由金融研訓院、保發中心及證基會組成評鑑作業小組，預計明年12月底前會公布各業別前20%名單。

金管會統計，總共有35家銀行、9家證券商、8家壽險業、5家產險業及1家再保險業，將接受首屆永續金融評鑑。

為提升金融業主動因應氣候變遷及ESG（環境、社會、公司治理）相關風險的能力，金管會攜手台灣金融研訓院、保險事業發展中心及中華民國證券暨期貨市場發展基金會，發布首屆（2023年度）永續金融評鑑作業指標。

首屆受評對象為全體本國銀行（排除輸出入銀行及3家純網路銀行）、上市櫃及非屬集團企業且股本達新台幣50億元以上證券商、資產規模前5大產險業、規模達1兆元以上壽險業及國內再保險業。

金管會綜合規劃處長胡則華表示，永續金融評鑑初期將針對較大規模業者先進行評鑑，再逐步納入較小規模業者。

永續金融評鑑考量金融業各業別不同業務特性及風險，設計質化與量化題組，包括共同指標及分業指標，並分為「永續發展綜合指標」與「環境、社會、公司治理」三支柱指標。

金融研訓院金融研究所長林士傑指出，永續金融評鑑設計採用國際評比及國際倡議作為參考，並涵蓋國內業者經營環境及政策發展方向等，作為綜合設計考量。

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針對評鑑，胡則華表示，受評機構應在2023年8月15日前申報上傳相關評鑑資料，屆時將由金融研訓院、保發中心及證基會聯合組成評鑑作業小組，針對受評機構揭露2022年度公開資訊及相關佐證資料進行評鑑，評鑑委員會並將審酌受評機構重大監理缺失或重大負面社會輿論情形予以扣分。

胡則華指出，首屆評鑑結果經評鑑委員會決議通過後，預計在2023年12月底前按各業別評鑑總分，分別公布前20%名單，不過不會公布成績高低排名。（編輯：楊蘭軒）1111229