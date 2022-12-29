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新台幣強升致單月最大匯損 壽險業11月大虧753億

2022/12/29 21:29
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（中央社記者謝方娪台北29日電）新台幣11月強升逾4%，壽險業出現史上最大單月匯損，拖累獲利表現，整體壽險業11月稅前大虧新台幣753億元，連2月虧損，累計前11月稅前淨利縮水至2161億元，年減44.1%。

金管會今天公布壽險業獲利、淨值及避險概況。壽險業11月底淨值達1兆6953億元，單月增加2643億元，淨值已連2月回升；不過若對比去年同期，壽險業淨值仍年減9574億元，減幅36.1%。

受新台幣11月強升逾4%影響，壽險業出現大量匯損，影響淨投資損益，以致整體壽險業11月稅前爆虧753億元，累計前11月稅前淨利縮水至2161億元，年減幅超過4成。

在完全不避險之下，前11月壽險業兌換利益達1兆3536億元，扣除避險損失及避險換匯成本外，壽險業提存1987億元外匯價格變動準備金，最後仍有170億元匯兌利益。

不過若單看11月，受到新台幣急升影響，在完全不避險之下，整體壽險業單月兌換損失高達5559億元，創史上單月最大匯損。（編輯：楊蘭軒）1111229

#金管會
#新台幣
#匯損
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