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外資連3賣提款群創逾9千張最多 投信連8買

2022/12/30 20:01
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（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天2022年封關，終場漲52.67點，收在14137.69點。外資連續2天賣超逾百億元後，今天小幅賣超新台幣1.44億元，提款面板、半導體及鋼鐵類股，以群創賣超9226張最多；內資投信連8買，今天加碼11.68億元。

台股今天收在14137.69點，上漲52.67點；統計2022年下跌4081.15點，跌幅約22%，年線終止連3紅。

觀察外資賣超前10名個股，面板股群創賣超9226張、友達4967張分居第1、3名，欣興賣超5557張排第2名。第4至10名依序為聯電、元大台灣50、中鴻、世紀鋼、美時、大聯大、材料-KY。

外資買超個股以金融股為主，前10名包括國泰金、華新、元大台灣50反1、元大滬深300正2、第一金、新光金、大同、臺企銀、寶成、國泰智能電動車。

投信今天買超族群也聚焦金融股，前5名依序為第一金3355張、中信金3023張、日月光投控969張、南茂943張、大聯大912張。（編輯：楊凱翔）1111230

#元大滬深300正2
#大聯大
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