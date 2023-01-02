瀏覽器開發商CloudMosa在台停招新人 不影響現有員工

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（中央社記者吳家豪台北2日電）美商CloudMosa以開發網頁瀏覽器Puffin聞名，全球下載量超過1.5億次，日前意外在臉書官方帳號宣布，從今年1月1日起全面停止在台灣僱用新進員工，但未說明原因。

CloudMosa去年12月31日在臉書發文指出，將於1月中旬召開記者會，說明為何返台創業10多年後想要出走台灣，也會提供未來想要返台的創業家們一些經驗及建言。

中央社記者透過臉書訊息向CloudMosa查證此事，尚未取得回覆。

CloudMosa臉書貼文指出，台灣現有員工不受影響，仍會繼續僱用，並透露軟體工程師平均年薪超過新台幣250萬元，外加高額優惠股權。

前Google工程師沈修平於2009年創立CloudMosa，他曾參與打造廣受歡迎的Gmail。當初沈修平刻意將CloudMosa研發團隊設置在台灣，希望能夠創造台灣軟體創業的成功案例，鼓勵台灣青年投入創業市場。

CloudMosa專注研發雲端瀏覽器技術，透過雲端來加速網頁運算、節省網路流量、保護使用者裝置安全，已在數十個國家累積超過1.5億用戶。（編輯：趙蔚蘭）1120102