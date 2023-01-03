台股迎2023首個交易日 法人：留意產業庫存調節

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（中央社記者賴言曦台北3日電）今天是台股2023年首個交易日，法人認為，全球仍籠罩經濟衰退疑慮，加上企業即將陸續公布財報，預料春節前交易情緒恐維持觀望，指數本週將維持區間震盪格局，並留意產業庫存調節狀況。

美股科技股反彈、激勵美股，連帶提振台股去年12月30日封關行情，開盤跳空開高、大漲逾160點，隨後漲幅收斂，終場加權指數上漲52.67點，收在14137.69點，年線收黑，全年下跌22%；在外資長假效應下，交投相對清淡。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時分析，元月過去被稱為「作夢行情」，但那是指整體景氣相對太平的情況，目前全球仍籠罩在通膨、升息引發經濟衰退的疑慮，預估本週元月行情的投資氣氛會相對保守。

黃文清指出，另外，近期中國政府放鬆防疫政策，導致感染率逐步升高，且產業庫存調整情況顯示終端需求仍然偏弱，加上財報週即將報到，預料農曆年前投資情緒觀望、交易相對清淡，本週將維持區間震盪格局，並留意產業庫存調節狀況。（編輯：郭無患）1120103