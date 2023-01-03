更多編輯台推薦新聞：
美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂
文化

揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
朝代大戲院經營31年熄燈 因疫停業2年多影迷盼不到復出
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股迎2023首個交易日 法人：留意產業庫存調節

2023/1/3 08:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）今天是台股2023年首個交易日，法人認為，全球仍籠罩經濟衰退疑慮，加上企業即將陸續公布財報，預料春節前交易情緒恐維持觀望，指數本週將維持區間震盪格局，並留意產業庫存調節狀況。

美股科技股反彈、激勵美股，連帶提振台股去年12月30日封關行情，開盤跳空開高、大漲逾160點，隨後漲幅收斂，終場加權指數上漲52.67點，收在14137.69點，年線收黑，全年下跌22%；在外資長假效應下，交投相對清淡。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時分析，元月過去被稱為「作夢行情」，但那是指整體景氣相對太平的情況，目前全球仍籠罩在通膨、升息引發經濟衰退的疑慮，預估本週元月行情的投資氣氛會相對保守。

黃文清指出，另外，近期中國政府放鬆防疫政策，導致感染率逐步升高，且產業庫存調整情況顯示終端需求仍然偏弱，加上財報週即將報到，預料農曆年前投資情緒觀望、交易相對清淡，本週將維持區間震盪格局，並留意產業庫存調節狀況。（編輯：郭無患）1120103

#黃文清
#台股
#美股
黃文清
美股休市 法人：台股交投清淡留意疫情動向 台積電領軍台股勁揚196點 越過14400點
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股1/3開紅盤 法人：留意新趨勢產業與解封需求