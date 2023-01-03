半導體、機電助攻 台股站上14200點收復5日線

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天是2023年首個交易日，早盤一度陷入萬四關卡保衛戰，但盤中在半導體、機電族群領軍下，指數翻紅出現V型反彈，順勢站上14200點，收復5日線約14189.67點。

台股今天終場上漲86.43點，收在14224.12點，漲幅0.61%，成交量新台幣1493.32億元。

觀察盤面電子族群表現，台積電今天早盤買氣不佳，低點至443元，盤中湧入買氣，帶動股價走高，終場收在453元，上漲4.5元，漲幅1%。聯發科重聚人氣，終場上漲19元，以644元作收，漲幅3.04%。

另外，在淨零碳排熱潮下，目前已拿下國道10個休息站充電站經營權的中興電，今天受到買盤青睞，終場上漲4.9元，收在72.1元，漲幅7.29%；儲能系統、電池模組廠天宇盤中一度攻上漲停，最後以53.3元作收，上漲4.65元，漲幅9.56%。

傳產方面，油價回穩、庫存去化，塑化報價觸底回穩上揚，帶動台塑、南亞、亞聚、華夏今天表現不俗。鋼鐵產業則因市場釋出落底反轉訊號，帶動類股今天終場上漲0.97%。（編輯：楊凱翔）1110103