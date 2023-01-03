國科會啟動台美科研合作平台 瞄準半導體等新興領域

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（中央社記者張璦台北3日電）為整合台美科研、學術等交流合作資源，國科會今天宣布啟動Taiwan Science and Technology Hub平台、以史丹佛大學為首要深度合作對象，平台並將針對半導體、量子科技等新興技術領域，展開實質合作。

國科會推動跨部會、跨領域科技計畫工作及資源分配協調，為系統性支持科研人才培育及國際交流，並運用台灣科技優勢邁向國際，國科會將相關計畫整合至Taiwan S&T Hub，並於今天舉行啟動記者會。

國科會發布新聞稿指出，除透過Taiwan S&T Hub平台促進跨領域學研能量，同時也將進一步盤點、整合國內各部會，包括國發會、經濟部、僑委會等，在美西地區既有的科研與新創資源，結合國內學研及產業界，公私協力，對外展現台灣一體的科技形象，並與美國進行更深、更廣的科研、技術研發、產業應用的合作。

國科會表示，Taiwan S&T Hub目前將先與美國灣區重要科研機構，如史丹佛大學、柏克萊大學等進行鏈結，由中研院研究員與史丹佛大學化學工程學系兼任教授張瑛芝，擔任台灣端學術總主持人；美國端團隊主要成員包括史丹佛大學電機工程系教授暨台積電首席科學家黃漢森、柏克萊大學公衛學院院長呂淳祺等。

國科會表示，黃漢森在記者會中，分享台美半導體合作未來新契機；呂淳祺則分享台灣在後疫情時代下，如何加強推動台美公衛領域合作的重要性；張瑛芝就Taiwan S&T Hub主要功能與推動面向進行簡介，在2023年首要工作將啟動新興科研領域博士後人才培育計畫，並舉辦一系列研討會、論壇、工作坊等活動，做為對外展現台灣科技實力的櫥窗。

國科會主委吳政忠則指出，Taiwan S&T Hub是一個創新模式，面對後疫情時代的國際競爭，台灣需要善用資源擴大綜效。

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Taiwan S&T Hub作為台美重要學術、科研、產學合作平台，未來將使台灣科研及技術能量，獲得更多鏈結美國重要科研機構的機會，並放大台灣國際科研印象。

國科會表示，2020年12月台美科學及技術合作協定簽訂後，雙邊科研領域交流更加熱絡，Taiwan S&T Hub不僅促進人才交流及合作，為台灣科技新創團隊拓展商業機會，也將精準探勘未來新興技術，如在半導體、精準健康、量子科技、能源永續等不同領域，展開交流與實質合作，帶動台灣產業應用發展，並評估未來逐步往其他區域外溢推動此創新模式。（編輯：翟思嘉）1120103