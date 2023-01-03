外資賣超1.01億 調節華新敲進聯電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）今天是台股2023年首個交易日，加權指數終場上漲86.43點，收在14224.12點，三大法人合計買超新台幣21.91億元。其中，外資及陸資賣超1.01億元，調節最多華新、敲進最多聯電。

台股收盤上漲0.61%，成交值1493.32億元。三大法人合計買超21.91億元；自營商買超9.18億元，投信買超13.74億元，外資及陸資賣超1.01億元。

據台灣證券交易所統計，外資今天賣超前10名中，調節最多的是華新，賣超約2.7萬張，接著是約1萬張陽明。其餘外資賣超個股依序為元大台灣50、鴻海、元大滬深300正2、長榮、中信金、元大台灣50反1、台泥、第一金。

外資今天敲進最多聯電，買超8027張，接著是5113張中興電。其餘外資買超個股依序為台企銀、新光金、力積電、宏達電、技嘉、聯詠、期街口布蘭特正2、南亞科。

今天買超的投信，則敲進最多中信金，買超3271張；調節最多智原，賣超2661張。（編輯：趙蔚蘭）1120103