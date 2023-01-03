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證交所宅在家學習網 說明第一、第二上市差異

2023/1/3 17:41
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（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所今天表示，第一上市是指未在海外證券市場掛牌交易的外國發行人，就所發行的股票首次經台灣證交所同意上市買賣；第二上市是指已在海外證券市場掛牌交易，又在台灣第2掛牌。

證交所發布新聞稿指出，證交所宅在家學習網1月鎖定第一上市和第二上市的差異提出說明，現行台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt，簡稱TDR）就是第二上市。

證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市，宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。

證交所在112年1月推出圖文並茂的第一上市和第二上市差異，還有內線交易重大消息認定說明，內容豐富而多元。宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增第一上市和第二上市的差異說明。

宅在家學習網「地雷區」單元，本期新推出防制內線交易重大消息認定說明。證交所指出，對「股票價格」或「正當投資人的投資決定」有重大影響，即符合證交法第157條之1所定，構成內線交易的重大消息，提醒投資大眾，了解法規才能避免觸法構成內線交易。

另外，專網的「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。新增大專院校前進東海大學辦理校園金融教育實體講座，第一的活動訊息及實況轉播影片，讓來不及實際參與的投資人，能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。

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證交所說明，為落實金管會主委黃天牧強化對年輕人投資教育重點宣導，自110年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已近32萬大關。

證交所擺脫艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識輔助教材。（編輯：張均懋）1120103

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