更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前北約秘書長會蔡英文 讚台灣已成自由燈塔籲加強台歐合作
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台股無懼美股收黑 盤中指數再演黑翻紅

2023/1/4 10:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美股開高收低，在2023年第1個交易日表現疲軟，尤其是科技股跌勢更深，台股早盤雖以平低盤開出，但電子股無懼壓力，指數也由黑翻紅，量能適時放大。

截至10時50分，加權股價指數上漲6.77點、為14230.89點、成交值新台幣894.43億元，電器電纜及儲能股今天表現一馬當先，華城漲停，中興電工漲幅逾6%，華新、大亞也帶領類股指數上漲逾2.5%，電子股則有台積電穩住盤勢，大立光、玉晶光等鏡頭股強攻，成交值也較昨天明顯增溫，外資有陸續歸隊跡象。

投顧業者分析，雖然國際股市表現不佳，但台股季線約13966點見到支撐力道，指數在震盪之際，資金仍在尋找主流標的，包括航運、電纜、生技、觀光等族群輪番而起，然而今年農曆春節長達10天，仍須慎防節前賣壓湧現的可能性。

分析師認為，台積電12日舉行的法說會，市場預期台積電第1季營收將呈雙位數季減，且台積電對未來展望，也將影響元月行情；美國聯邦準備理事會（Fed）本週將發布的12月會議紀錄，有助於投資人評估官員對通膨的看法，此外，上市櫃公司12月營收發布，則將牽動個股表現。（編輯：楊凱翔）1120104

#台積電
#華城
#華新
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電重聚人氣 台股盤中翻紅重返14100點