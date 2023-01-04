台股無懼美股收黑 盤中指數再演黑翻紅

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）美股開高收低，在2023年第1個交易日表現疲軟，尤其是科技股跌勢更深，台股早盤雖以平低盤開出，但電子股無懼壓力，指數也由黑翻紅，量能適時放大。

截至10時50分，加權股價指數上漲6.77點、為14230.89點、成交值新台幣894.43億元，電器電纜及儲能股今天表現一馬當先，華城漲停，中興電工漲幅逾6%，華新、大亞也帶領類股指數上漲逾2.5%，電子股則有台積電穩住盤勢，大立光、玉晶光等鏡頭股強攻，成交值也較昨天明顯增溫，外資有陸續歸隊跡象。

投顧業者分析，雖然國際股市表現不佳，但台股季線約13966點見到支撐力道，指數在震盪之際，資金仍在尋找主流標的，包括航運、電纜、生技、觀光等族群輪番而起，然而今年農曆春節長達10天，仍須慎防節前賣壓湧現的可能性。

分析師認為，台積電12日舉行的法說會，市場預期台積電第1季營收將呈雙位數季減，且台積電對未來展望，也將影響元月行情；美國聯邦準備理事會（Fed）本週將發布的12月會議紀錄，有助於投資人評估官員對通膨的看法，此外，上市櫃公司12月營收發布，則將牽動個股表現。（編輯：楊凱翔）1120104