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集邦：1月面板持平 液晶顯示器面板仍小跌

2023/1/5 18:39
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（中央社記者潘智義台北5日電）研調機構集邦科技今天公布1月上旬面板報價，與去年12月下旬持平，但從全月來看，液晶顯示器（Monitor）面板主流尺寸仍然可能較12月小跌。

集邦科技研究副總經理范博毓受訪指出，電視面板進入第1季後，多數品牌客戶採購動能轉淡，除傳統淡季影響外，1月因農曆春節假期工作天數少，也導致部分需求已在去年第4季提前反映。

不過，范博毓說明，目前面板廠的庫存水位健康，也持續以控管稼動率來面對淡季，預期1月整體電視面板價格仍會持平。

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另外，液晶顯示器（Monitor）面板需求續弱，面板廠雖然持續控管稼動率，但面板廠供應廠商數較多，部分廠商針對主流尺寸依然有以價取量的想法，因此目前預期1月21.5吋以下面板價格仍然持平，23.8、27吋等主流尺寸下跌0.2美元，跌幅仍朝稍收斂方向前進。

他分析，筆電面板需求同樣續弱，不過面板廠對於價格持平的想法，品牌客戶在庫存偏高的狀況下，也不願過度拉貨，增添跌價損失的壓力，在需求量低迷的狀況下，預期1月的價格將維持全面持平。（編輯：蘇志宗）1120105

#范博毓
#集邦科技研究
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范博毓
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