耗水費2/1開徵 水利署估每年徵收金額最多15億

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耗水費將於2月1日開徵，為鼓勵大用水戶落實節水，只要回收率達到公告標準，費率可優惠調降至2元或1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北6日電）耗水費將於2月1日開徵，為鼓勵大用水戶落實節水，只要回收率達到公告標準，費率可優惠調降至2元或1元；其中，半導體業設定回收率區間介於50至95%間，水利署解釋，不同製程、用水量有所不同，因而劃定回收率範圍較廣。

水利署預估，每年耗水費徵收費用約新台幣5至15億元，但因今年實施期只有3個月，金額應會少些。

經濟部今天發布耗水費徵收辦法，宣布自2月1日起開徵耗水費，對象為單月用水量超過9000噸（度）的大用水戶，每度徵收新台幣3元耗水費。

為鼓勵大用水戶落實節水措施，只要回收率達到公告標準，費率可優惠調降至2元或1元，水利署官員說明，只要回收率超過區間上限，優惠課徵耗水費1元，如果落在區間內則課徵2元，低於區間下限課徵3元耗水費。

用水回收率行業基準區間分為製造業與非製造業，其中，石材製品製造業回收率標準最高，範圍介於50至97%之間。

水利署官員說明，範圍訂定是根據工業局、加工出口處、工研院輔導廠商數據而成，石材製品製造業回收率標準高，是因其用水沖蝕便利切割，食材粉末只要透過沈澱，即能將原來用水回收利用，用水回收並不困難。

半導體產業用水回收率部分，以封裝及測試業回收率標準最高，介於50至95%之間；台積電適用的積體電路製造業，回收率則訂為50至85%。官員解釋，半導體牽涉不同奈米等級，只要製程不同，用水量也會有所不同，加上技術持續更迭，因此回收率區間較廣。

至於非製造業，以蔬菜批發為例，回收率為10至30%之間，官員表示，只要透過適當投資，相關用水很有機會回收利用。

每年枯水期在1至4月、11至12月，耗水費徵收從當年度11月起算，收費時間落在隔年6月。根據水利署估計，約有1700至2200家企業符合大用水戶門檻，其中以電子業為大宗，政府提供費率調降、節水設備投抵及限期減半收取3重措施，鼓勵大用水戶節水並降低衝擊。（編輯：潘羿菁）1120106