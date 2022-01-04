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民生水價調漲？ 水利署：考量社會氛圍仍需細算

2022/1/4 18:44（1/4 19:52 更新）
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用水大戶耗水費預計7月正式實施，水利署1月4日表示，目前正擬定各行業用水標準。（中央社檔案照片）
用水大戶耗水費預計7月正式實施，水利署1月4日表示，目前正擬定各行業用水標準。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北4日電）用水大戶耗水費預計7月正式實施，水利署今天表示，目前正擬定各行業用水標準；至於民生基本水價，考量物價上漲等社會氛圍，水價調整事宜仍須由台水公司進行細算。

經濟部日前預告耗水費草案，規劃今年7月1日正式實施，針對每月用水逾9000度用水大戶，枯水期每度徵收新台幣3元，並會視節水回收率情形減收優待；為加大廠商節水力道，使用再生水、投資節水設備經費等最高可減徵60%。

水利署今天舉行「111年上半年全國供水情勢」記者會，媒體關注耗水費各別行業用水標準制定期程。

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水利署長賴建信表示，產業用大戶指的是每月用水超過9000度，不涉及農業和醫療院所；若用水戶回收率表現較同業來得好，則可享有更優費率；至於各行業用水計畫的回收率基準指標，會在7月前與專家、產業討論後公布。

媒體詢問今年是否會調漲基本水價，賴建信回應，目前以徵收產業用水戶耗水費為主，盼促進節水；水價部分，由於各行各業都需用水，且考量社會氛圍，現在大眾關心物價上漲，台水公司還須進行細算，當前則先聚焦用水調控、降低管線漏水率達10%以下等目標。（編輯：潘羿菁）1110104

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