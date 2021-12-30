耗水費預計明年7月上路 1700家廠商枯水期每度徵收3元

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（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部今天預告耗水費草案，規劃2022年7月1日正式實施，針對每月用水逾9000度大用水戶，枯水期每度徵收新台幣3元，並會視節水回收率情形減收優待；為加大廠商節水力道，使用再生水、投資節水設備經費等最高可減徵60%。

水利署今天發布新聞稿，正式預告耗水費徵收辦法草案，規劃豐水期暫不收費，僅在枯水期徵收耗水費，初步統計徵收廠商約1700家。

水利署副署長王藝峰受訪時補充，每年枯水期在1至4月、11至12月，徵收對象為當月總用水量，包含自來水、地下水、契約用水等逾9000度的用水戶，耗水費每年徵收1次。

水利署指出，相關草案提出時，關鍵考慮點有2部分。首先，希望強化產業節水效果，因此採取與同行業標準相比的做法，決議耗水費費率每度將徵收3元，節水回收率達到同行業公告標準者減為2元，比同業標準更好的優等企業者減為1元。

草案公告後，水利署會持續與各用水大戶的產業公協會研議相關節水標準。

水利署進一步說明，第2部分則是考量近期物價波動狀況，為避免造成成本轉嫁消費者，同時給予大用水戶用水調整、節水設備的安裝緩衝時間，耗水費規劃在111年7月1日實施；但由於豐水期不收費，實際收費的枯水期從當年度11月起算，收費時間將落在112年6月。

至於地下水使用，水利署表示，為保育地下水，珍惜抗旱救命水源，使用地下水者，費率一律3元。

水利署強調，為讓用水大戶加強節約力道，使用再生水、海淡水及投資節水設備經費等均可減徵，最高可減徵60%；並提出降低產業衝擊的配套措施，開徵後前3年減半徵收，提供廠商改善用水設備的緩衝期，若營利負值，也可申請分期繳納或緩繳3年。

耗水費收入則專用於乾旱時期移用補償分擔、水資源管理、再生水資源發展及節約用水推動。（編輯：潘羿菁）1101230