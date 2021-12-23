碳中和壓力大 經長：台積電催綠電多一點、開發快點

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（中央社記者曾智怡台北23日電）達到碳中和目標壓力大，經濟部長王美花今天表示，蘋果期望2030年供應鏈達到碳中和目標，台積電壓力非常大，「台積電碰到我都說，綠電要多一點，開發要快一點」，這確實是政府當務之急。

財訊今天舉行「前瞻2022台灣競爭力高峰論壇-台灣向前行 能源創時代」講座，邀請王美花進行專題演講。

全球已超過百國宣布2050年達到碳中和目標，台灣今年4月也加入此行列；王美花在演講中強調，2050淨零碳排是重要工作，台灣面積小、製造業發達，「做這件事要像扭毛巾一樣，沒有水還是要繼續扭」。

王美花表示，面對歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）2023年生效、2026年開始陸續針對鋼鐵、水泥、肥料等對產品課稅，企業界憂心忡忡，因台灣是出口導向國，且未來課稅商品將越來越多，由於廠商高度關切，經濟部會持續了解歐盟相關進度。

王美花進一步說，有關綠色供應鏈、RE100問題也很急迫，例如蘋果提出希望2030年供應鏈就要達到碳中和目標，對台積電壓力非常大，「台積電碰到我都說，綠電要多一點，開發要快一點」，這確實為政府當務之急。

王美花指出，淨零碳排勢必增添壓力，但許多國家也認為是機會，例如歐盟、日本早已投入鉅額進行技術研發，從材料、能源、製程改變來落實減碳；換言之，「台灣企業感覺到壓力之外，也應該思考研發創新」。

王美花不諱言，邁向零碳難度非常高，現今技術無法辦到，國際能源總署（IEA）也提到，必須開發新技術，例如氫能，「光這議題就可以講三天三夜」，因無論氫氣來源、運輸、成本等都是問題。

王美花也提及碳捕捉再封存技術，目前中鋼、中油已在高雄啟動「鋼化聯產」，將鋼鐵產出的多餘碳，由中油蒐集、作為石化原材料再利用，期待量能持續擴大。

針對產業部分，王美花表示，製造業鍋爐過往都採用燃煤，政府正進行補助，讓廠商可換成燃氣鍋爐，因不涉及技術開發，經濟部會持續爭取經費補助；反觀能源使用效率的提升較為困難，需檢視既有設備並改進製程，預期透過「以大（公司）帶小」形式推進，過程中政府也會投注資源予以協助。

王美花說，零碳需更多技術投入，包含中鋼未來可能以氫取代焦煤；她強調，減碳、零碳不能只看成本，事實上，攸關企業未來生存，「越慢做，就會對生存構成更大威脅，這是非常現實的問題」。

此外，近來受到COVID-19疫情新增病例影響，中國西安實施封城，時碩工業當地子公司宣布停產，待當地政府指示復工。王美花受訪時表示，根據投資處掌握情形，目前有2至3家規模較大電子、機械廠商停工，會盡快與廠商聯繫，看有無需要協助。（編輯：林淑媛）1101223