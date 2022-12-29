台積電南科再生水廠明年供水20% 遇缺水不與民搶水

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（中央社記者張建中台南29日電）台積電南科再生水廠今年啟用，明年可望供應台積電南科廠20%的用水量，相當於1600輛水車的載水量，在缺水的時候可以不跟民生搶水。

台積電表示，南科再生水計畫是將來自安平再生水廠及永康再生水廠的市政再生水，與南科污水廠的工業廢水，經過工業再生水系統處理，未來將供應台積電位於南科的20個廠區用水。

台積電指出，工業廢水難處理，是因為加了很多化學品，導電度高；台積電南科再生水廠是全世界首座半導體工業再生水廠，台積電向好幾個專家求援，水質才順利達標。

南科再生水廠目前1天供應1萬噸再生水，預計明年可望1天供應3.5萬噸再生水。台積電表示，南科廠區去年缺水最嚴重時減供15%用水，明年第2季再生水廠可望供應南科廠20%的用水量，在缺水的時候相當重要，可以不要跟民生搶水。

台積電指出，2025年台灣廠區再生水替代率將達40%，2030年再生水替代率進一步達到60%水準。（編輯：張均懋）1111229