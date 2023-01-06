耗水費估影響1700至2200家企業 電子業為大宗

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）經濟今天宣布自2月1日起開徵耗水費。水利署說明，估計約有1700至2200家企業符合大用水戶門檻，其中以電子業為大宗。政府提供費率調降、節水設備投抵及限期減半收取3重措施，鼓勵大用水戶節水並降低衝擊。

經濟部今天發布耗水費徵收辦法，也公告耗水費減徵及抵減項目認定作業要點、用水回收率行業基準區間2項開徵所需行政規則，宣布自2月1日起開徵耗水費，對象為單月用水量超過9000噸（度）的大用水戶，每度徵收新台幣3元耗水費。

水利署副署長王藝峰說明，政府綜合評估水情、通膨等相關因素後，決定自2月1日起開徵耗水費，主要考慮為前兩年的百年大旱，以及近年颱風數量特別少，都對產業造成極大衝擊與影響。

王藝峰表示，今年南部水情也不太理想，顯見氣候變遷對水資源衝擊直接且快速，特別是每逢乾旱，民生用水須夜間減壓、分區供水，農業用水也減供甚至停灌，因此大用水戶應負擔更多社會責任。

至於鼓勵大用水戶節水的3大優惠措施，王藝峰說明，第一，首先是與同業相比，大用水戶若做好水資源回收再利用，回收率達公告標準，費率就可以降至1元或2元，但不含地下水。

第二，大用水戶若投資節水設備，包括使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，經水利署審查，並給予抵減證明者，可享有最高60%的耗水費減徵優惠，此優惠可分年抵減耗水費額。

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第三，考量廠商要開始投資節水設備，會需要時間上的緩衝，因此到114年6月30日前，大用水戶不論條件，耗水費額可減半徵收，至於適用前兩項的大用水戶應繳費額，也是經優惠計算後再減半徵收，盼以此3重措施，促進產業節約用水。

至於影響產業及企業家數，王藝峰說明，大用水戶用水資料攸關產業景氣變動，若以去年資料來看，符合門檻的企業家數約在1700至2200家間，主要產業涵蓋非常廣，其中以電子業包含光電產業為大宗，其餘也包括石化、造紙、鋼鐵等產業。（編輯：張均懋）1120106