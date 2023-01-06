用水大戶耗水費 2月1日起開徵每度3元

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經濟部6日發布「耗水費徵收辦法」，自2月1日起對枯水期單月用水量逾9000度的大用水戶開徵耗水費，每度徵收新台幣3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）經濟部今天發布「耗水費徵收辦法」，自2月1日起對枯水期單月用水量逾9000度的大用水戶開徵耗水費，每度徵收新台幣3元，若回收率達公告標準，費率可優惠調降至2元或1元，且在114年6月30日前減半收取，給予緩衝期以投資節水設備。

此外，經濟部此次也公告耗水費減徵及抵減項目認定作業要點、用水回收率行業基準區間2項開徵所需行政規則。

經濟部發布新聞稿指出，2月1日起開徵耗水費對象，為單月用水量超過9000噸（度）的大用水戶，每度徵收3元耗水費，為鼓勵大用水戶落實節水措施，只要回收率達到公告標準，費率可優惠調降至2元或1元。

不過，經濟部指出，地下水全數用水量均納入徵收，並以3元費率計徵，無優惠費率。此外，使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，也享有最高60%的耗水費減徵優惠。

經濟部表示，為使大用水戶有緩衝期進行節水設備投資，114年6月30日前，大用水戶耗水費減半收取。

水利署說明，105年5月25日總統公布增訂「水利法」第84條之1，賦予開徵耗水費法源，6年多來經濟部水利署積極與工商團體代表、環境保護團體、各相關部會、地方政府等積極溝通。

面對氣候變遷，水利署表示，穩定供水將是台灣經濟社會發展的關鍵課題，而近年的百年大旱更凸顯各界努力節水時，大用水戶更應負起節約用水的企業社會責任，因此經濟部充分評估水情、經濟衝擊等因素，發布耗水費徵收辦法，以促進產業節水並落實用水正義。

另外，水利署強調，耗水費開徵預期促進產業節水，鼓勵大用水戶投資節水設備，強化產業用水管理，有助於企業ESG（環境、社會、公司治理）轉型，並將帶動台灣水產業的發展，是一項多贏的政策。（編輯：楊凱翔）1120106