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航空業年終陸續出爐 華航平均領3個月調薪3%

2023/1/7 11:28（1/7 12:05 更新）
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航空業年終陸續出爐，中華航空領3個月，年度調薪平均3%。（中央社檔案照片）
航空業年終陸續出爐，中華航空領3個月，年度調薪平均3%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北7日電）國籍航空年終獎金陸續出爐，繼長榮航空、星宇航空相繼宣布發出3個月、1個月年終獎金後，中華航空企業工會與資方協商，年終獎金3個月，年度調薪平均3%，詳細內容待董事會決議。

華航6日說明，與企業工會協商，針對年終獎金及調薪達成共識，將待董事會審議通過後定案。

華航去年前3季合併營收新台幣1117.83億元，年增 21.93%；歸屬母公司淨利36.18億元，每股稅後盈餘（EPS）0.6元，較去年同期每股增加0.32元。

華航近期在法人說明會上指出，隨著邊境解封、運能逐步恢復及市場需求轉強，今年前3季客運收入較去年同期成長251.3%，以北美、東南亞、歐洲航線為主力。

另外，華航預估全球客運市場將於2024年復甦至2019年疫情前水準，其中，亞太地區因解封較晚，預計在2025年回復；樂觀看好客運市場下，華航明年初將再增班3成，逐步恢復及開闢新航點。（編輯：楊凱翔）1120107

#華航
#年終獎金
#長榮航空
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