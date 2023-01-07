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CAE軟體需求穩定成長 虎門2022年營收創新高

2023/1/7 13:01
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（中央社記者吳家豪台北7日電）系統整合商虎門科技受惠於CAE模擬分析軟體需求穩定成長，今天公布2022年12月合併營收約新台幣7471.7萬元，月增82.64%，年減23.49%；2022全年合併營收約5.36億元，年增13.52%，創歷史新高。

虎門發布新聞稿指出，持續布局多元產品，拓展更多CAE應用領域，並增加多項軟硬體整合解決方案，為營收成長添加新動力，今年業績將維持穩定成長。

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虎門表示，CAE模擬分析軟體是各產業研發單位的有利工具，可模擬並以數值分析過去受條件限制而無法預先發掘解決的工程問題，提供最佳解決方案，能協助縮短產品設計與研發時程，大幅節省成本。

此外，虎門表示，客戶主要為各產業領導廠商，包括半導體、光電、電動車、電腦與周邊設備、傳統產業等，以及大專院校、政府相關科研機構等研究單位，客戶需求穩定且黏著度高，受景氣波動影響甚微。（編輯：楊凱翔）1120107

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