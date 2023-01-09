台積電強勢 台股盤中大漲逾280點

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（中央社記者潘智義台北9日電）美國費城半導體指數6日勁揚4.67%，台積電今天大漲16.5元，帶動台股開高走高，盤中勁揚逾280點，達14655點。

11時27分左右，加權指數來到14647.34點，大漲274點，成交值新台幣1427.78億元，8大類股齊揚，機電類股最強。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股轉強，加上台版晶片法過關，帶動台股今天大漲。但美國即將公布消費者物價指數（CPI）、台積電法說會，這些變數攸關台股漲勢能否延續。

蔡明翰指出，市場預期美國CPI增速可能降到6.6%至6.8%間，美國企業去年第4季獲利可能使利多、利空翻轉，加上農曆春節長假前的觀望效應，近期投資人對台股恐只能邊走邊看。

國安基金例會將於10日召開，市場預期可望持續護盤；台積電將在12日舉行法人說明會，為今年台股風向重要指標，但因農曆春節將至，可關注長假不確定因素對投資人影響。

台積電今天盤中來到475元，大漲16.5元，但法說會前還有2個交易日，漲勢能否延續仍待觀察。

蘋果光學鏡頭供應商大立光也將在12日舉行法人說明會，今天一度在平盤2180元上下游走，但隨後來到2225元，上漲45元。鴻海深圳觀瀾廠傳出開始進行高階iPhone 15新機試產導入服務（NPI），今天盤中小漲1.2元，來到99.6元。（編輯：楊蘭軒）1120109