陽明杜書勤：航運市況有待觀察 目前運價仍可獲利

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（中央社記者賴言曦台北9日電）陽明海運總經理杜書勤今天表示，2023年市況跟獲利變化仍有待觀察，去年是航運業有史以為最好的一年，希望是「空前」但不是「絕後」，今年沒辦法比去年好，但目前運價仍可獲利。

國際運價終止連27週下跌後，上海航運交易所6日發布最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再度翻黑，週跌幅為4.19%。

陽明今天舉辦媒體交流會，針對今年海運市況，杜書勤表示，雖然市場有人認為油價高漲有影響，但航商其實可以透過燃油附加費調整，因此整體而言，最重要的是終端購買力的影響，再來是地緣政治。

至於海運業正面因素，杜書勤表示，現成船能源效率指標（EEXI）及碳強度指標（CII）等船舶減碳法規今年開始生效，對船速跟船數都有限制，影響各家航商投船數量，有助供需平衡。

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總體經濟方面，杜書勤表示，中國開放後，港口作業不受影響，但高感染率導致很多工廠今年提早放假，影響運量，但市場也預期中國官方鬆綁防疫政策後，為了追上國內生產毛額（GDP）目標，後面經濟爆發力可能會很強，可望「先蹲後跳」。

杜書勤說，雖然對航運業來說，供應鏈全年正常出貨很難賺錢，但以目前市場運價來看，整體「還可以獲利」；長約談判則還在拉鋸中。（編輯：趙蔚蘭）1120109