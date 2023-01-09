世界先進去年營收首度突破500億元 閎康創新高

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（中央社記者張建中新竹9日電）晶圓代工廠世界先進去年12月營收持續滑落，新台幣28.17億元，創22個月新低，全年總營收首度突破500億元關卡，達516.94億元。半導體檢測廠閎康去年12月營收3.87億元，全年總營收39.74億元，同創新高。

受客戶持續積極調節庫存影響，世界先進去年12月晶圓出貨量減少，營收滑落至28.17億元，月減12%，年減38.82%，為22個月新低。

世界先進去年第4季營收跌破100億元大關，為95.73億元，順利達成原訂95億至99億元目標；全年總營收首度突破500億元關卡，達516.94億元，年增17.62%。

因電腦用面板驅動IC及電源管理晶片客戶調整庫存，加上傳統淡季效應影響，法人預期，世界先進今年第1季業績恐將進一步滑落，下半年需求可望逐步回溫。

閎康去年12月受惠台灣及日本市場強勁需求，營收達3.87億元，再創新高；全年總營收39.74億元，年增18.24%，同創新高。

閎康表示，目前在竹科、南科、上海及日本等地共有14個據點，其中，日本近期來自車用高速運算處理器及車載娛樂系統晶片檢測需求強勁。

中國市場方面，閎康指出，受疫情升溫影響，客戶短期研發活動放緩，不過，預期未來疫情趨緩後，可望逐步回歸正軌，對中國市場依然樂觀。（編輯：趙蔚蘭）1120109