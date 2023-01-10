加速地熱開發 中油與GreenFire Energy簽MOU

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北10日電）能源轉型勢在必行，中油與GreenFire Energy公司於今天簽署地熱能開發合作備忘錄，雙方將在地熱能開發進行技術合作，提升地熱能開發的進程，朝提供永續潔淨能源方向邁進。

中油與GreenFire Energy公司參加由經濟部主辦的「台灣國際地熱論壇2023」，雙方在會議中進行技術交流，並於會後簽署合作備忘錄，由中油探採事業部副執行長范振暉和GreenFire Energy公司專案經理Glenn U. Golla代表簽署，展現中油推動淨零轉型的決心。

中油透過新聞稿表示，中油本身具有地熱探勘及鑽井技術，GreenFire Energy公司以其先進創新的閉環式地熱技術聞名，此項技術已在去年8月起與泰京有限公司在台推動技術扎根，不僅更本土化，也符合台灣接軌國際、且培養在地人才與技術的目標，且這項新技術能夠更經濟、快速地獲取地熱能源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油進一步說，未來雙方將在開發地熱能源上合作，有助於中油推動綠色能源發展；此次合作備忘錄簽署後，雙方將共同進行地熱開發技術研究，後續將評估規劃試驗，期望有效提高地熱能的開發利用，朝提供永續潔淨能源方向邁進。

為達2050淨零碳排目標，地熱將扮演重要角色，經濟部次長曾文生預告，今年是台灣將加速推動地熱發電的一年，期盼國內外民間單位與中油、台電合作，比照離岸風電的模式，透過政府協助以快速發展。（編輯：趙蔚蘭）1120110