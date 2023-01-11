看好節能補助效益 全國電今年拚業績成長

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3C通路商全國電子董事長林政勳11日出席媒體交流會表示，通膨及戰爭影響房市和家電買氣，不過今年有節能家電補助利多，全國電子力拚業績成長。中央社記者吳家豪攝 112年1月11日

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（中央社記者吳家豪台北11日電）3C通路商全國電子去年營收達新台幣213.92億元，年增2.9%，董事長林政勳今天表示，通膨及戰爭影響房市和家電買氣，不過今年有節能補助利多，全國電子將力拚業績成長，並加速門市汰舊換新，聚焦百坪以上的店面格局。

林政勳今天出席媒體交流會表示，今年大環境不確定性蠻高，通貨膨脹及俄烏戰爭影響股市和房市，從去年下半年以來，市場看法都比較悲觀，延續到今年也維持這樣看法。

不過，林政勳也說，政府今年再推冰箱冷氣節能補助、開春後普發現金新台幣6000元，都是正向因素，全國電子會延續原本的策略主軸，持續增加新商品、針對通路汰舊換新，提升門市體驗。

另一項挑戰來自疫情紅利消失，林政勳表示，前2年疫情期間，數位商品出現比較爆發性的成長，去年下半年疫情趨於常態後，疫情紅利消失，數位商品衰退幅度較大，上游原廠也傳出庫存過高，展望較保守，加上今年民眾開始出國旅行，可能排擠內需消費。

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談到展店策略，林政勳指出，過去幾年每年更新20多間門市，汰換老舊或績效不好的店，去年總店數維持在320間，幾乎沒增加，但坪數變大；以前集中開80坪左右門市，現在如果條件允許，會開100坪以上。

林政勳說，以前客戶需要打電話或走到門市，才能取得全國電子的服務，現在希望透過App等數位工具，讓客人可以操作手機即可購買商品、兌換禮券或取得售後服務。但他也強調，服務數位化還有很多要努力之處，內部作業流程需要重新調整。（編輯：楊凱翔）1120111